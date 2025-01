Após pressão de moradores, prefeitura de Cotia realiza pagamento do auxílio-aluguel

Moradores realizaram protesto na Raposo e foram até a Secretaria de Desenvolvimento Social para cobrar a parcela atrasada; veja o que disse a prefeitura

Imagem do desabamento de 2023 que causou a interdição das moradias. Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia realizou nesta sexta-feira (24) o pagamento de uma parcela do auxílio-aluguel, que estava em atraso, para cerca de 30 famílias beneficiárias do Jardim Cotia, região do Morro do Macaco. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto aos moradores.

Na tarde dessa quinta-feira (23), alguns moradores realizaram uma manifestação na marginal da Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 32. O ato causou um enorme congestionamento.Já na tarde de hoje, os moradores foram até a Secretaria de Desenvolvimento Social para cobrar o pagamento. Momentos depois, foram informados que a parcela já havia caído na conta de cada um.Em nota enviada ao, a administração municipal disse que o atraso do pagamento ocorreu por conta de questões burocráticas e lamentou o transtorno.disse.As famílias que recebem o benefício, devido ao desabamento de um barranco. Elas chegaram a ficar alojadas na sede da Associação de Moradores de Bairro do Jardim Coimbra.