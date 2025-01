Corpo de motorista de app é encontrado carbonizado após 3 dias de buscas

Segundo a polícia, Cláudio desapareceu após aceitar uma corrida particular em Mairinque; caso segue em investigação para esclarecimento dos fatos

Cláudio foi encontrado morto em uma região de mata em Alumínio, interior de SP. Foto: Arquivo pessoal

Um motorista de aplicativo, que estava desaparecido desde segunda-feira (20), foi encontrado morto pela Polícia Civil e família, nessa quinta-feira (23), em Alumínio, interior de São Paulo.

O corpo de Cláudio José de Moraes, de 51 anos, foi encontrado carbonizado em uma mata próxima à Estrada Dr. Irineu Resende.Segundo a polícia, Cláudio desapareceu após aceitar uma corrida particular — por fora do aplicativo de transporte — em Mairinque, também no interior paulista.No dia seguinte, os policiais encontraram o carro da vítima completamente carbonizado na Estrada Velha do bairro Moreiras.Após terem localizado o veículo, equipes da Defesa Civil de Alumínio e da Polícia Civil de Mairinque fizeram buscas por Cláudio em áreas de matas próximas do local.Investigações apontam que Cláudio foi possivelmente assaltado, teve seus pertences roubados, e seu carro foi incendiado antes de o corpo ser levado a outro local.A perícia foi acionada e o corpo recolhido pela funerária foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba para a realização de exames de identificação.O caso segue em investigação para esclarecimento dos fatos.