Sabesp conserta vazamento, mas cano volta a estourar 2h depois em rua de Cotia; VÍDEO

Por falta de manutenção na via pública, encanamento fica exposto; Cotia e Cia procurou a Sabesp e a prefeitura para comentarem o caso

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A Sabesp arrumou um vazamento que estava ocorrendo após um cano estourar na Alameda Marechal Rondon, no bairro Morada Santa Fé, em Cotia, nesta quinta-feira (30). Acontece que, cerca de duas horas depois, o cano voltou a estourar e a água se espalhou novamente pela via (veja no vídeo abaixo):









Pelo fato de ter uma cratera na rua, o encanamento fica exposto. A via, segundo os moradores, está sem manutenção há meses. O buraco tem aumentado com o impacto das fortes chuvas que atingem a cidade.Cotia e Cia procurou a Sabesp e aguarda retorno. Sobre a falta de manutenção na via pública, a reportagem relatou o problema para a prefeitura. Caso haja um posicionamento, será acrescentado nesta matéria.