VÍDEO: Cachorro é morto a tiros após correr atrás de moto em Jandira

Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o autor dos disparos

Imagens: Reprodução / SBT

Um motociclista matou um cachorro a tiros em Jandira no último sábado (25). O crime foi flagrado por câmeras de segurança.





As imagens mostram o animal correndo atrás de uma moto. Em seguida, o motociclista volta e atira contra o cão, que morre na hora.Os disparos foram feitos à luz do dia. Segundo reportagem do SBT, um idoso, que estava no local, ficou ferido após ser atingido por estilhaços do projétil.Nas imagens, é possível ver que várias pessoas estavam na rua no momento do crime, inclusive, uma criança.A polícia ainda não identificou o agressor.