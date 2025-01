Mudanças na zona azul começam a valer em Cotia; veja novas regras

O anúncio, que já havia sido feito pelo prefeito Welington Formiga (PDT) nas redes sociais, foi divulgado nesta quinta (23) pela prefeitura

Foto: Prefeitura de Cotia

Já estão valendo as mudanças na cobrança pelo uso de vagas de estacionamento em espaços públicos – a conhecida zona azul – em Cotia.

O anúncio, que já havia sido feito pelo prefeito Welington Formiga (PDT) nas redes sociais, foi divulgado nesta quinta-feira (23) pela prefeitura.Por meio do Decreto 9.405/2025, a Prefeitura estabelece um prazo de até 24h para que os motoristas regularizem a situação, caso tenham sido notificados pela fiscalização pela falta de compra de crédito e evitem a aplicação da multa.Até então, os motoristas que estacionavam nas vagas demarcadas como sendo de estacionamento rotativo sem comprar o crédito pelo uso por até duas horas da vaga estava sujeito à multa.explicou Formiga.Outro ponto instituído pelo decreto é a obrigatoriedade de a Prefeitura manter no site oficial (https://cotia.sp.gov.br/zona-azul-cotia/) todos os pontos de venda de crédito de zona azul na cidade para facilitar a localização por parte dos motoristas.No site, também é possível consultar os logradouros com cobrança de zona azul. De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), a regularização da zona azul deve ser feita exclusivamente em um posto físico credenciado.