Cotia intensifica fiscalização e recolhimento de veículos abandonados; saiba como denunciar

Agentes de trânsito deixarão uma notificação nos veículos encontrados em estado de abandono; proprietários terão 3 dias para fazer o recolhimento

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), informou nesta quarta-feira (15) que vai intensificar as ações de fiscalização e recolhimento de veículos abandonados no município.

Segundo a prefeitura, as equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) percorrerão as ruas fazendo a fiscalização. Os agentes deixarão uma notificação nos veículos encontrados em estado de abandono para que os proprietários façam a sua retirada em um prazo de três dias, no caso de descumprimento, o veículo será recolhido ao pátio.De acordo com a administração municipal, veículos abandonados podem causar problemas de tráfego e mobilidade urbana, riscos à segurança, impactos ambientais e proliferação de vetores de doenças, além da poluição visual e ocupação indevida do espaço em vias públicas.O titular da Setram, Guilherme Ruiz, explicou que, antes de serem recolhidos, é feita uma consulta junto às autoridades policiais e ao Detran para saber se há algum registro de crime, pendências judiciais ou outros em relação ao veículo.Vale ressaltar que em casos de reincidência, ou seja, caso o mesmo veículo seja abandonado a recolha é automática, sem prévia notificação.A população pode entrar em contato com o Demutran por meio do telefone 11 4616-1651 ou pelo e-mail demutran.denuncia@cotia.sp.gov.br.Basta informar o endereço e, se possível, algumas características do veículo.A Lei Municipal 1.961/2016 dispõe sobre a apreensão de carcaças e de veículos abandonados em calçadas e vias públicas de Cotia.De acordo com a legislação, veículos deixados no mesmo local por mais de 20 dias consecutivos que apresentem depreciação, ou ausência de placa, ou impossibilidade de deslocamento com segurança ou que ofereça risco à saúde e segurança pública são considerados abandonados e poderão ser recolhidos.O artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que um veículo apreendido ou removido deve ser leiloado se não for reclamado pelo proprietário no prazo de 60 dias.