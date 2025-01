Welington Formiga anuncia serviço móvel de castração de animais; saiba detalhes

Anúncio foi feito nessa terça-feira (14), durante visita técnica na clínica veterinária municipal

Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), anunciou que a cidade terá, “em breve”, um serviço móvel gratuito de castração de cães e gatos.

O anúncio foi feito nessa terça-feira (14), durante uma visita técnica na clínica veterinária municipal, que fica no Jardim da Glória.De acordo com o prefeito, o ônibus adaptado para castração vai percorrer os bairros levando este serviço para todas as regiões de Cotia.Formiga detalhou que o serviço móvel vai passar por um bairro todo mês e terá capacidade para fazer a esterilização de até 300 animais, entre cães e gatos, por edição.Formiga realizou uma visita técnica, junto com os demais vereadores da cidade e alguns secretários, na clínica veterinária municipal.O motivo da visita foi para regularizar as questões administrativas com a empresa gestora do local para que não haja risco de a unidade suspender atendimento –, disse o prefeito.Atualmente, a clínica veterinária municipal atende mediante a distribuição de senhas, são distribuídas 20 senhas por dia, no entanto, os casos de urgência e emergência têm prioridade. O local oferece exames de sangue, raio-x, ultrassom e cirurgias.A unidade possui sala de diagnóstico por imagem (raio X e ultrassom); sala de enfermagem; sala de emergência; 02 centros cirúrgicos; e salas de pré e pós-operatório. Atendimento clínico geral, oncologia, ortopedia e traumatologia.Além disso, oferece exames laboratoriais, como hemograma e análises bioquímicas. No âmbito cirúrgico, o equipamento de saúde realiza procedimentos em oncologia, ortopedia e de tecidos moles.