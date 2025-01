Férias de verão: conheça os pontos turísticos e as áreas de lazer que Cotia oferece

Parques, fazendinhas e templos fazem parte dos atrativos da cidade

Foto: Divulgação

As férias de verão são as mais aguardadas pelas famílias. Aproveitar os dias ensolarados em Cotia é diversão garantida nas diversas de atrações para pessoas de todas as idades.

Para ajudar moradores e visitantes a encontrarem a aproveitarem os atrativos turísticos da cidade, a Secretaria de Turismo de Cotia mantém uma páginaParques, fazendinhas, templos, entre outros, são garantia de diversão na cidade.Para quem procura espaço para fazer pique-nique, Cotia tem espaços como o Parque Municipal Teresa Maia, na região da Granja Viana. O local ladeado de verde conta com um lago, trilha, academia ao ar livre e, todo domingo de manhã, recebe a Eco Feira Granja Viana, com produtos artesanais feitos por produtores locais.O Circuito Mata Atlântica é a opção para quem gosta de pedalar e curtir a natureza. O trecho de Cotia liga o Parque Cemucam, na Granja Viana, ao município de Vargem Grande Paulista, mas o circuito completo passa ainda por Embu, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Taboão da Serra, São Lourenço da Serra e Ibiúna). Por meio do aplicativo Wikiloc é possível consultar o roteiro completo. Mais informações sobre o circuito podem ser consultadasOutra opção de passeio ao ar livre é o Cemucam (Centro Municipal de Campismo), que fica no km 25 da Rodovia Raposo Tavares. O local oferece estrutura para pique-nique, conta com churrasqueira, campo de futebol, muitas árvores e um gramado convidativo para quem quer se divertir ou, simplesmente, meditar, relaxar, descansar. O local tem duas pistas de mountain bike com diferentes níveis de dificuldade, trilhas em meio às árvores, estrutura de banheiros e bebedouros. A contemplação de animais da fauna local também é garantida.Cotia também reúne diversas atrações de turismo religioso, como o Templo Zu Lai, o Templo Odsal Ling, a Igreja Matriz de Cotia, o Arautos do Evangelho, o Carmelo do Imaculado Coração de Maria e Santa Teresinha, entre outros.Em Cotia também é possível visitar parque aquático, fazendinhas, parque de diversões com zoológico, cinemas e turismo gastronômico.