Bairro em Cotia recebe “manutenção emergencial” devido ao período de chuvas

Estradas de terra estão recebendo patrolamento. O serviço de roçagem também está em andamento na região

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia está realizando uma manutenção emergencial no Caputera, que fica a cerca de 17 quilômetros da região central da cidade. A região tem diversas ruas de terra que, neste período de chuvas, ficam bastante danificadas. Os trabalhos são executados pela Administração Regional do bairro.

Para a manutenção das estradas de terra, estão sendo utilizadas máquinas pesadas, como: motoniveladora e retroescavadeira. Em alguns pontos, a equipe da Prefeitura tem feito escavação para auxiliar no escoamento e drenagem da água pluvial.Com o patrolamento, a terra terraplenada é utilizada para preencher alguns buracos deixados por erosões.A equipe da Regional também está realizando serviços de roçagem e limpeza no bairro. A expectativa é a de que, com a chegada de materiais, as estradas de terra possam recebem cascalhamento, melhorando os acessos.