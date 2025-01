Água de esgoto transborda e invade residências no Jd. Arco Iris em Cotia; veja VÍDEO

Moradora disse que fez contato com a Sabesp, mas nenhuma equipe compareceu para resolver o problema até o momento

Imagens compartilhadas com o Cotia e Cia

#FalaCidadão: Parte da residência de Beatriz Aparecida de Lima foi invadida por água de esgoto durante a chuva que atingiu a cidade de Cotia nessa quinta-feira (16). O caso ocorreu no Jardim Arco Iris, por volta das 16h (veja o vídeo abaixo):









Segundo Beatriz, na rua Juquitiba há uma fossa que está entupida. Com o volume da chuva, o esgoto acabou transbordando e a água suja tomou a via pública e invadiu o corredor de sua casa e de outras duas residências.relata.Diante do problema,entrou em contato com a Sabesp e aguarda retorno.