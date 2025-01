Alistamento militar em Cotia está disponível para jovens nascidos em 2007

Alistamento pode ser feito online ou presencial; saiba mais

Foto: Agência Brasil

Jovens nascidos no ano de 2007 têm até o dia 30 de junho de 2025 para realizarem o alistamento militar. Independentemente de ter completado os 18 anos até o mês de junho, o alistamento é obrigatório.

O alistamento poderá ser feito remotamenteou baixar o aplicativo do Exército Brasileiro.Quem preferir poderá fazer o alistamento presencialmente. Em Cotia, a Junta Militar fica no Centro Administrativo de Cotia (CAC), localizado na rua Jorge Caixe, 306 A, térreo, Jardim Nomura. Quem nasceu antes de 2007 só conseguirá fazer o alistamento presencialmente.A Junta Militar de Cotia atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para alistamento presencial é necessário apresentar: certidão de nascimento ou , para naturalizados, prova de naturalização ou certidão do termo de opção (prova equivalente); comprovante de residência ou declaração assinada; documento oficial com foto (RG, ou Carteira de Trabalho ou documento público que permita a identificação).Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Junta Militar de Cotia pelo telefone 11 4616-0466, ramal 7051.