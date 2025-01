Após reportagem do Cotia & Cia, prefeitura sinaliza estrada com rachaduras e aciona empresa

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, realizou na noite desse domingo (5) a sinalização do trecho da Estrada da Barragem que está com enormes rachaduras. A reportagem que apontou o problema na via foi publicada ontem pelo Cotia e Cia

Rachaduras e buracos na Estrada da Barragem. Foto: Thierry Pedroso

O trecho com as rachaduras fica na altura do número 3205 (sentido Estrada da Represinha). Uma parte do asfalto já cedeu e abriu um enorme buraco no local (veja o vídeo abaixo):









Como se trata de uma via em que circulam carros, ônibus e caminhões, além de motociclistas e também ciclistas, o risco de acidente grave é iminente.