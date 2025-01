PERIGO: Trecho de estrada em Cotia apresenta rachaduras e traz riscos para motoristas; VÍDEO

Cotia e Cia passou pelo local na manhã deste domingo (5); parte do asfalto já cedeu e abriu um enorme buraco; veja nota da prefeitura diante do problema

Foto: Thierry Pedroso

Um trecho da Estrada da Barragem, região do bairro Caputera, em Cotia, está com rachaduras enormes. O flagrante foi feito pelo Cotia e Cia, que passou pelo local na manhã deste domingo (5).



Foto: Thierry Pedroso

Como se trata de uma via em que circulam carros, ônibus e caminhões, além de motociclistas e também ciclistas, o risco de acidente grave é iminente.



Procurada, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, informou que, a fim de prevenir acidentes, "a equipe de obras irá realizar a sinalização adequada na Estrada da Barragem".



Disse também que a empresa responsável pela pavimentação "será acionada para realizar os reparos necessários para garantir a segurança da via".

Foto: Thierry Pedroso

Veja o vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cotia e Cia (@cotiaecia)





O trecho fica na altura do número 3205 (sentido Estrada da Represinha). Uma parte do asfalto já cedeu e abriu um enorme buraco no local (veja o vídeo no final da matéria).