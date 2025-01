Piloto que saiu de Caucaia do Alto para Mato Grosso está desaparecido há 19 dias

Raphael Fonseca, 38, viajou a trabalho para Barra dos Garças (MT) e não deu mais notícias desde então

Raphael Fonseca. Foto: Divulgação

Morador de Cotia, o piloto Raphael Alvarez Fonseca, de 38 anos, está desaparecido desde o dia 18 de dezembro de 2024, após viajar a trabalho para Barra do Garças, em Mato Grosso (MT).





Com informações do G1

Raphael, que mora com a família no distrito de Caucaia do Alto, realizaria um trabalho de aviação executiva em Manaus (AM). A previsão é que ele retornasse para São Paulo no dia 9 de dezembro, mas entrou em contato com a família, dizendo que recebeu uma proposta de trabalho em Mato Grosso.Na manhã desta segunda-feira (6), o pai do piloto, Genildo Fonseca, deu um depoimento ao Encontro com Patrícia Poeta e relatou a situação., relatou.Genildo registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e foi orientado a procurar a Polícia Federal.Qualquer informação sobre Raphael pode ser repassada pelo telefone da Polícia Militar, 190, ou da Polícia Civil, 197.