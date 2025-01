Servidores de Cotia continuam com pagamento atrasado: “nunca chegou a esse ponto”

Como não ocorreu, o desespero da categoria tem aumentado, visto que muitos estão com suas contas atrasadas e acumulando dívidas com juros.relatou aouma servidora que pediu para não ser identificada.Nas redes sociais de Welington Formiga, uma outra servidora solicitou atenção do atual prefeito. “disse.procurou a prefeitura para falar a respeito do problema, mas até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O espaço continua aberto.