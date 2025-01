Alexandre Frota: “Secretários achavam que mandavam em Cotia. Mas agora vai ser diferente”

O vereador de Cotia, Alexandre Frota (PDT), que tomou posse ao lado dos demais 16 parlamentares nesta quarta-feira (1º), criticou, sem citar nomes, secretários da gestão Rogério Franco (PSD). O discurso foi feito na tribuna da Câmara Municipal durante a sessão solene.

Confira abaixo a sessão solene com as falas dos demais vereadores:









Ex-deputado federal, Frota recebeu 2.893 votos e foi eleito por média - quando sobram vagas para o cargo e elas são preenchidas através do cálculo da média do partido que é determinada pela divisão do número de votos válidos pelo quociente partidário mais um.