“A cidade foi salva daquele faraó”, diz vice-prefeito Paulinho Lenha durante posse

Discurso foi feito nesta quarta-feira (1º) na Câmara Municipal durante sessão solene: “Passamos por 8 anos de sofrimento”

Vice-prefeito Paulinho Lenha. Imagem: Câmara de Cotia

O vice-prefeito de Cotia, Paulinho Lenha (PDT), que tomou posse nesta quarta-feira (1º) juntamente com o prefeito Welington Formiga e os 17 vereadores eleitos, disse que a cidade de Cotia “foi salva daquele faraó”, referindo-se ao mandato do então prefeito Rogério Franco (PSD).

O discurso foi feito durante a sessão de posse na Câmara Municipal de Cotia, nesta manhã.”, disse.Lenha também mencionou o ex-secretário de Obras, Rodrigo Dantas, o qual, segundo ele, o atendeuVale ressaltar que Lenha foi reeleito das últimas vezes como vereador fazendo parte do grupo do governo Rogério Franco. Ele teve, ao todo, quatro mandatos no legislativo da cidade.