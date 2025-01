Ossada humana é encontrada em forro de capela de cemitério no interior de SP

Informação foi divulgada pela administração municipal nessa segunda-feira (20)

Foto: Prefeitura de Mairinque

Uma ossada humana foi encontrada dentro da Capela Nossa Senhora das Dores, em Mairinque (SP), durante a limpeza do forro da igreja que fica dentro do Cemitério das Luzes. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta segunda-feira (20).

Segundo a administração municipal, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e registrou um Boletim de Ocorrência. O local foi isolado para perícia. A Polícia Civil dará prosseguimento à investigação.Ainda de acordo com a prefeitura, a Secretaria Municipal de Segurança instaurou um Processo Administrativo para apurar os fatos e colaborar com as autoridades competentes.