Divino Fogão inaugura unidade em shopping da região e ultrapassa 200 lojas no Brasil

Unidade foi inaugurada nessa segunda-feira (20)

Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (20) foi inaugurada a unidade do Divino Fogão no Shopping Central Park, localizado entre Cotia e Vargem Grande Paulista. O evento contou com a presença de autoridades, com abertura ao público logo em seguida.

Com a proposta de unir tradição e sabor, o Divino Fogão tem mais de 40 anos de história. Ao longo dessa trajetória, se expandiu para mais de 200 restaurantes espalhados em todo o Brasil.Desde 1984, a marca visa proporcionar momentos especiais e experiências únicas com pratos feitos na hora, com qualidade e o autêntico sabor de cada região do Brasil., diz Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.