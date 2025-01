CPTM: 30 bilheterias terão horário reduzido a partir de fevereiro; veja lista

A medida, segundo o governo de SP, será adotada considerando o baixo volume de vendas nestes horários de menor movimento

Foto: Governo de SP

A partir de 1º de fevereiro, as bilheterias administradas pela CPTM de 30 estações das Linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 10-Turquesa e 12-Safira passarão a funcionar das 5h às 21h. A medida, segundo o governo de São Paulo, será adotada considerando o baixo volume de vendas nestes horários de menor movimento.

Com a mudança, as bilheterias (veja lista abaixo) deixarão de atender o público das 4h às 5h e das 21h à 0h.Como alternativa, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QRCode para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana.Linha 7-Rubi: Água Branca, Botujuru, Piqueri, Pirituba, Várzea Paulista, Vila Aurora e Vila Clarice.Linha 8-Diamante: Jandira, Jardim Belval, Júlio Prestes, Quintaúna, Sagrado Coração e Santa Terezinha.Linha 9-Esmeralda: Autódromo, Berrini, Ceasa, Cidade Jardim, Cidade Universitária, Hebraica-Rebouças, Interlagos, Jurubatuba, Pinheiros, Santo Amaro, Socorro e Villa Lobos-Jaguaré.Linha 10-Turquesa: Ipiranga, Juventus-Mooca, Prefeito Saladino e Tamanduateí.Linha 12-Safira: USP-Leste