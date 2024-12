Defesa Civil de SP alerta para temporais em toda região

Chuva deve vir acompanhada de raios e rajadas de ventos, segundo o órgão estadual

Foto: Governo de SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que uma nova frente fria trará chuva para São Paulo, de modo generalizado, nesta sexta-feira (20) e sábado (21), e virá acompanhada de raios e rajadas de vento.

Em Cotia e em toda região metropolitana de São Paulo, há possibilidade de ocorrer temporais nos dois dias.A previsão é que chova na maioria das regiões do estado, no entanto, as regiões de Campinas, São José do Rio Preto, Vale do Paraíba e Litoral Norte podem ter um volume maior de chuva.informou.Os temporais costumam ter curta duração, no entanto, possuem grande intensidade de chuva e são acompanhados de rajadas de vento e queda de raio. Exatamente por esta condição é que apresentam risco de transtorno, principalmente em centros urbanos, com formação de áreas alagadas e enxurradas. No Litoral é fundamental que os banhistas saiam da praia durante a formação de mau tempo. Os raios podem cair antes do início da chuva.Durante estes temporais, a Defesa Civil orienta à população a se proteger em locais seguros e evitar transitar por áreas sujeitas a alagamentos. Procure abrigo em uma edificação e opte por não transitar nesses momentos. Uma lâmina com 30 cm de água pode arrastar um carro.Quem mora em áreas de risco precisa ficar atento às encostas, já que volumes grandes de chuva aumentam a chance de ocorrências de escorregamento de terra. Sinais como surgimento de rachaduras nas paredes do imóvel, postes ou árvores inclinados e água lamacenta descendo do morro são sinais de um possível deslizamento. Com qualquer uma destas situações a pessoa deve deixar o local e acionar a Defesa Civil.Antes da chegada dos temporais, o CGE encaminha mensagens de alerta para a população através do SMS 40199. Para se cadastrar basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e colocar o CEP da localidade de interesse.