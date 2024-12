VÍDEO: Carro fica de ‘ponta-cabeça’ após capotar na Raposo Tavares em Cotia

Acidente aconteceu por volta das 19h40 desta segunda-feira (9), no sentindo interior

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Um carro ficou de ‘ponta-cabeça’ após capotar na altura do km 25 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O acidente aconteceu por volta das 19h40 desta segunda-feira (9), no sentindo interior (veja o vídeo no final da matéria).







Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o acidente envolveu um veículo de passeio e um utilitário. De acordo com o órgão que administra o trecho, houve interdição do acostamento, no mesmo sentido, sem registro de congestionamento.O DER informou ainda que a ocorrência foi encerrada às 21h30, cerca de duas horas depois.Um veículo de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram enviados ao local para prestar assistência.Não há informações sobre as vítimas envolvidas no acidente.