Cotia é premiada pelo MEC com selo ouro de alfabetização

Reconhecimento faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA)

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Secretaria da Educação de Cotia recebeu o Selo Ouro Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024. O selo foi concedido pelo Ministério da Educação (MEC) e faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

Entre os destaques, Cotia obteve, segundo o MEC, “avanços significativos na fluência leitora e no desenvolvimento da escrita dos alunos, com resultados positivos nas séries iniciais do Ensino Fundamental”.Além disso, o MEC destacou que a cidade implementou ferramentas que acompanham continuamente o desempenho dos alunos, “permitindo intervenções mais personalizadas e efetivas”., avaliou o Secretário da Educação, Luciano Corrêa., completou.Avanços significativos na fluência leitora e no desenvolvimento da escrita dos alunos, com resultados positivos nas séries iniciais do Ensino Fundamental;· Implementação de ferramentas que acompanham continuamente o desempenho dos alunos, permitindo intervenções mais personalizadas e efetivas;· Distribuição de livros literários para alunos, desde a educação infantil até a EJA, incentivando o hábito da leitura e a alfabetização, conhecido como Minha Primeira Biblioteca;· Colaboração estratégica com o programa estadual "Alfabetiza Juntos/SP", que integra esforços entre redes municipal e estadual de ensino e promovendo alinhamento pedagógico também foi destaque no MEC;· Formação para os professores com temas específicos para alfabetização; entrega de material didático (Opet);· Formação continuada para os Professores (kits do professor leitor); Integração ativa entre escolas e famílias, fortalecendo o compromisso coletivo;· Formação para equipe gestora do Ensino Infantil e anos iniciais do Fundamental.