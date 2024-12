“Tivemos uma aula de gestão”, diz Welington Formiga após encontro com Alckmin

Em vídeo publicado nas redes sociais, prefeito eleito de Cotia mencionou que a cidade herdou quase R$ 600 milhões de dívidas

Foto: Reprodução / Redes Sociais

“Uma aula de gestão”. Foi com essa frase que o prefeito eleito de Cotia, Welington Formiga (PDT), classificou o encontro na noite desta segunda-feira (9) com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. O vice-prefeito eleito Paulinho Lenha (PDT) também participou da reunião.

Em vídeo publicado nas redes sociais (veja no final do texto), Formiga enalteceu a trajetória política de Alckmin. Disse, ainda, que a cidade de Cotia herdou quase R$ 600 milhões de dívidas do governo atual., comentou.Por sua vez, Alckmin agradeceu e se comprometeu em ajudá-lo no mandato., disse.