Ônibus da EMTU ganham luzes e entram no clima natalino em Cotia e região

Foto: Divulgação / EMTU

Os ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) iniciaram a operação de diversas linhas intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo com ônibus iluminados para celebrar as festas de fim de ano.

A linha 870, por exemplo, que liga o Terminal Metropolitano de Cotia ao Terminal Vila Yara, em Osasco, já está desde quarta-feira (28) iluminando as vias por onde passa no itinerário.Os passageiros de Cotia, Santana de Parnaíba, Itapevi e Jandira também podem encontrar ônibus iluminado pelas ruas das cidades. A empresa operadora BB Transporte e Turismo, do Consórcio Anhanguera, iniciou na semana passada a operação de um veículo natalino nas linhas 468, 313 e 346.No Terminal Metropolitano Vila Yara da EMTU, em Osasco, o Consórcio Anhanguera preparou uma programação especial com a presença do Papai Noel e um cenário todo temático para os passageiros tirarem fotos.A ação, iniciada no último dia 24, é gratuita e aberta ao público, que poderá encontrar o Papai Noel nesta segunda-feira (9) e nos dias 16 (das 16h às 18h) e 23 (das 16h às 20h).A Viação Pirajuçara, do Consórcio Intervias, decorou um ônibus com tema natalino e com luzes LED que acendem durante as viagens noturnas.O veículo fará um rodízio entre as linhas metropolitanas a partir desta segunda-feira até o dia 1/01, das 5h às 13h e das 16h às 0h.O ônibus iluminado circulará em 16 linhas da empresa que atendem Embu das Artes, Taboão da Serra, Osasco e São Paulo (Itaim Bibi, Metrô Butantã, Metrô Vila Sônia, Metrô Campo Limpo).Algumas viagens contarão com motoristas caracterizados de Papai Noel ou Mamãe Noel.