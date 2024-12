Homem é morto com 14 facadas no peito após briga em adega em Cotia

Assassino passou o dia escondido em uma região de mata e foi preso horas depois; ele confessou o crime e disse que estava sob o efeito de drogas

Crime aconteceu na Estrada do Caputera

Um homem, de 30 anos, foi morto com 14 facadas após desentendimento em uma adega localizada na Estrada do Caputera, no bairro Ressaca, em Cotia. O crime aconteceu na madrugada desse domingo (1º). O assassino, de 29 anos, foi preso.

Até a chegada da perícia, o corpo da vítima ficou estendido em uma calçada, próximo ao estabelecimento onde o crime ocorreu. Os exames constataram 14 perfurações provocadas por arma branca, no tórax e abdômen.A vítima, segundo informações recebidas pela Polícia Civil, era um cliente assíduo da adega.BRIGAImagens do comércio flagraram o desentendimento entre os dois, por volta das 3h. De acordo com a polícia, após a discussão, a vítima ficou no local enquanto o outro homem saiu.Depois de uma hora, o homem retornou para a adega e ambos entraram em luta corporal. Foi neste momento que o crime aconteceu, conforme com a polícia.Depois de esfaquear a vítima, o agressor fugiu e ficou escondido durante o dia em uma região de mata.Na noite de ontem (1º), o criminoso decidiu voltar para casa e foi localizado pela Polícia Militar, que o encaminhou até a delegacia.No distrito policial, ele confessou o crime e disse que matou a vítima porque haviaEle confessou que no momento do crime estava sob o efeito de cocaína e álcool. O agressor foi preso em flagrante pelo crime de