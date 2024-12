Trem iluminado de Natal passará por Caucaia do Alto nesta semana

Em Cotia, o trem com temática natalina poderá ser visto no trecho da linha férrea de Caucaia do Alto na noite de terça-feira (17/12/2024). A locomotiva partirá de Itu por volta das 19h e a previsão de chegada a Caucaia é às 23h (pode haver pequenas alterações no horário).





De acordo com os organizadores, as locomotivas C30-7, General Electric Transportation (uma da Rumo e a outra da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) percorrerão mais de 1900 quilômetros no interior, no litoral e na capital durante o mês de dezembro.





A organização do projeto informou que para assistir à passagem do trem luminoso é preciso que o público siga as orientações de segurança e mantenha distância de pelo menos 15 metros da linha férrea, antes, durante e depois da passagem do trem; escolha um local seguro para selfies e imagens; nunca tente tocar ou subir no trem, mesmo quando ele parar e redobre a atenção com as crianças mantendo-as em segurança.