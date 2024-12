Golpistas enviam cobranças falsas de taxa de licença para comerciantes de Cotia; Prefeitura emite alerta

Secretaria da Fazenda emitiu alerta com recomendações aos munícipes.

A Secretaria da Fazenda de Cotia informou que estão circulando e-mails em nome da Prefeitura com falsas cobranças de Taxa de Licença de Funcionamento, as mensagens estão sendo enviadas por meio de endereços não oficiais. A Secretaria destacou ainda, que toda comunicação feita pela Fazenda Municipal é encaminhada por e-mails oficiais (@cotia.sp.gov.br).

Caso o contribuinte tenha recebido qualquer aviso de pendências por e-mail não oficial da Prefeitura de Cotia, deverá consultar no site oficial www.cotia.sp.gov.br , acessar ‘Portal de Serviços’ e, com o seu login e senha, o contribuinte que recolhe taxa de licença funcionamento poderá confirmar em segurança se há alguma pendência.Estas mensagens falsas que estão sendo enviadas aos contribuintes do município não devem ter links e anexos abertos, sob o risco de as quadrilhas especializadas em crimes pela internet obterem, ilegalmente, informações fiscais, cadastrais e financeiras dos contribuintes, ou instalam programas nos computadores que captam e enviam informações pessoais.• Não abrir arquivos anexados a este tipo de e-mail, pois normalmente são programas executáveis que podem causar danos ao computador ou capturar informações confidenciais do usuário;• Não acionar os links para endereços da Internet, mesmo que lá esteja escrito o nome da Prefeitura do Município de Cotia, ou mensagens como "clique aqui" e,• Excluir imediatamente a mensagem.Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais, acesse: o ‘Portal de Serviços’ no site da Prefeitura de Cotia, e acesse ‘Balcão de dúvidas’, ou, ainda, procure uma unidade do CIT - Centro Integrado Tributário da Prefeitura do Município de Cotia.