Rodízio de carros em SP será suspenso por 21 dias

Foto: Agência Brasil

A Prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio municipal de veículos automotores a partir do dia 23 de dezembro.

A medida, publicada no Diário Oficial, visa atender a redução no fluxo de veículos na cidade durante o período de festas de fim de ano e de férias escolares.De acordo com a prefeitura, o retorno do rodízio está previsto para o dia 13 de janeiro de 2025.Neste período, vão continuar valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).