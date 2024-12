Sem iluminação e sem Papai Noel: Prefeitura de Cotia não entra no clima de Natal

Nesta época do ano, cidade já era para estar iluminada, com vias e espaços púbicos decorados, mas administração municipal decidiu passar o Natal no escuro

Natal não acontecerá como nos anos anteriores. Foto: Prefeitura de Cotia

Faltando menos de duas semanas para o Natal, as ruas da cidade de Cotia estão sem as luzes e as decorações tradicionais que sempre foram feitas nesta época do ano.

Isso porque a Prefeitura de Cotia, desta vez, decidiu não entrar no clima natalino, conforme confirmado pela Secretaria de Comunicação.Diferentemente de cidades vizinhas, Cotia optou por não realizar nenhum tipo de comemoração, deixando as famílias locais sem opções para apreciar as luzes festivas no município.Para o morador que deseja desfrutar do clima natalino em espaços públicos, não restará outra opção a não ser os municípios vizinhos, como Itapevi, Osasco e Embu das Artes, por exemplo.