Prefeitura se manifesta sobre problema com a merenda escolar em Cotia

A prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, se manifestou na tarde desta sexta-feira (6) sobre os problemas enfrentados em relação a merenda escolar na rede municipal nesta semana.

Conforme reportagem publicada pelo Cotia e Cia, na manhã de hoje, na escola Jardim Rosalina, alunos comeram apenas arroz e feijão. Em ao menos outras duas creches, houve problema na distribuição dos alimentos (leia aqui).

A Secretaria de Educação admitiu o problema, mas alegou ser um atraso pontual. "A Secretaria de Educação informa que houve um atraso pontual no horário de chegada de itens da merenda em algumas unidades escolares. A situação já foi normalizada."

Ainda de acordo com a secretaria, na próxima segunda-feira está confirmado o recebimento de itens da merenda nas escolas normalmente.

O Cotia e Cia também fez contato com o CAE (Conselho de Alimentação Escolar) que enviou a seguinte nota:

Os representantes da alimentação escolar exigem ação imediata para garantir direito básico dos estudantes cumprindo o cardápio completo.

O não oferecimento regular de merenda nas escolas municipais da região tem gerado preocupação entre pais, alunos e professores. O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) vem cobrando da Secretaria Municipal de Educação (SME) soluções urgentes para garantir o direito básico à alimentação dos estudantes.

A situação é grave, principalmente em escolas de áreas mais carentes, onde a merenda é frequentemente a única refeição diária balanceada dos estudantes.

O CAE já realizou reunião com o Gestor do contrato da merenda escolar e representante da Secretaria de Educação Municipal , sem obter resultados concretos. Na referida reunião informaram ao CAE que não haveria problemas com a merenda e realizando visitas o CAE constatou que a informação não procedia.

Diante disso, o conselho exigiu um plano de ação imediato para resolver a falta de produtos da merenda, informamos via oficio sobre o desabastecimento do estoque ao departamento de merenda e enviamos denuncias recebidas em diversas escolas.

"A falta de merenda é um direito negado aos nossos estudantes. Cobramos da SME uma solução urgente e transparente para garantir a alimentação adequada", afirmou Marcial de Almeida presidente do CAE