Funcionários relatam problemas com a merenda escolar em Cotia: “semana foi só de ovo”

Problemas como falta de carne e de outros itens, além de racionamento de comida, foram relatados ao Cotia e Cia; OUTRO LADO: Prefeitura não respondeu

Em uma das escolas, hoje (6), não tinha carne. Imagem enviada ao Cotia e Cia

Funcionários de escolas da rede municipal de Cotia relataram que algumas unidades vêm enfrentando problemas com a merenda escolar nesta última semana.



Cotia e Cia fez contato pela manhã com a Secretaria Municipal de Educação, mas não houve retorno. A reportagem também procurou o Conselho Municipal de Alimentação Escolar (Comae), mas também não houve um posicionamento até a publicação deste texto.



O espaço continua aberto.

Nesta sexta-feira (6), segundo funcionários da escola Jardim Rosalina, localizada na Estrada do Caiapiá, os alunos comeram apenas arroz com feijão. Não havia carne e nem legumes e verduras.Em outras unidades, conforme os relatos enviados ao, a comida está sendo racionada., disse uma servidora pública que pediu para não ser identificada.A mesma situação com a merenda também afeta as creches municipais. Segundo apurou a reportagem, os Centros Educacionais do Atalaia, Mirante e Ernesto Mendes, na Vila Monte Serrat, estão com o mesmo problema. Veja os relatos abaixo:A alimentação escolar é um direito garantido por meio da Lei 11.947/2009, a lei do PNAE, considerada como importante marco na luta pela segurança alimentar e nutricional das crianças e adolescentes.Tem também como base legal o artigo 6º da Constituição Federal, que prevê a alimentação e a educação como direitos fundamentais.Segundo especialistas, a alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, contribui para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar.