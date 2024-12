Prefeito, vice e vereadores eleitos em Itapevi são diplomados pela Justiça Eleitoral

Cerimônia aconteceu nesta terça-feira na Câmara Municipal

Prefeito eleito de Itapevi, Teco. Foto: Christian Carracci / Prefeitura de Itapevi

O prefeito eleito de Itapevi, Marcos Ferreira Godoy (Teco), o vice-prefeito eleito, Thiaguinho Silva, e os 17 vereadores da Câmara Municipal foram diplomados pela Justiça Eleitoral nesta terça-feira (10) no plenário do Legislativo da cidade.



Por meio da cerimônia de diplomação, a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pela população e está apto para assumir o cargo.



O evento contou com a presença de autoridades locais, incluindo a presidente da Junta Eleitoral e juíza da 359ª Zona Eleitoral de Itapevi, Ruslaine Romano; o atual prefeito, Igor Soares; o atual presidente da Câmara de Vereadores e vice-prefeito eleito, Thiaguinho Silva; o promotor de Justiça, Dr. Ricardo Beluci; o presidente da OAB de Itapevi, Dr. Pedro Bonome; e a chefe do Cartório Eleitoral, Anna Carolina Teixeira Guapo de Almeida.



Sobre a diplomação



É o ato oficial pelo qual a Justiça Eleitoral certifica que os candidatos eleitos foram legitimamente escolhidos pelo voto popular e estão aptos a tomar posse. Durante o evento foram entregues os diplomas.



Os diplomas são entregues após o encerramento do processo eleitoral, incluindo a apuração dos votos e o prazo para questionamentos ou recursos relacionados ao resultado. No caso das eleições presidenciais, a responsabilidade pela diplomação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para os demais cargos federais, estaduais, distritais e suplentes, a atribuição cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Já nas eleições municipais, a entrega dos diplomas é realizada pelas juntas eleitorais.