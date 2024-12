Mulher de Alexandre Frota vai inaugurar loja de açaí na Granja Viana

Fabi Frota é embaixadora oficial da ‘Açaí 46’; veja a data da inauguração

Fabi Frota. Foto: Divulgação

A esposa do ex-deputado federal e vereador eleito de Cotia Alexandre Frota, Fabi Frota, vai inaugurar uma loja de açaí na região da Granja Viana, em Cotia.

A inauguração do “Açaí 46 Zero”, localizado na Av. do Capuava, 4571, no empreendimento Vintage, está prevista para o próximo dia 20. A marca tem 16 anos de tradição e 29 lojas em São Paulo., afirma Fabi, que é embaixadora oficial da marca.