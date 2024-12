Justiça mantém prisão de vereador de Carapicuíba acusado de injúria racial

João Naves foi preso em flagrante, nessa terça-feira (10), ao chamar o também vereador Bruno Marino de “preto safado”; ele nega a acusação

Vereador João Naves. Foto: Câmara de Carapicuíba

A Justiça de São Paulo decidiu manter a prisão do vereador João Naves (PSD), de Carapicuíba, após audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira (11).

Naves foi preso em flagrante, nessa terça-feira (10),Durante uma sessão extraordinária, os dois parlamentares estavam discutindo na sala de reunião quando João Naves chamou Bruno de “preto safado” na frente de outros vereadores. Naves nega as acusações., disse Bruno Marino, em entrevista à TV Globo.Em nota, a Câmara Municipal de Carapicuíba informou que os fatos estão em apuração e aguarda um parecer da Justiça sobre os procedimentos que deverão ser adotados com relação ao ocorrido."A Casa Legislativa jamais compactuaria com manifestações de teor racista e/ou preconceituoso contra qualquer indivíduo, seja ele detentor de um mandato parlamentar ou não", afirmou.A assessoria do vereador João Naves afirmou à TV Globo que. Segundo a assessoria, o vereador irá