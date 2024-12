As Aventuras de Mike com Dearo e Manu chega pela primeira vez em Cotia

Peça será apresentada em Cotia no Teatro do Colégio Rio Branco no dia 14 de dezembro

Em uma peça divertida e fiel ao universo tão conhecido pelas crianças, “As Aventuras de Mike com Dearo e Manu” contém a história do sumiço misteriosos do Mike. O público se juntará ao Nando e a Priminha Irritante em uma jornada divertida para encontrar o grande amigo.

Com o objetivo principal de levar as Aventuras de Mike para os palcos de todo o Brasil, “As Aventuras de Mike com Dearo e Manu” contará com Dearo e Manu nos palcos dando vida a cada um dos personagens.

A peça será apresentada em Cotia no Teatro do Colégio Rio Branco no dia 14 de dezembro e o ingressos esgotaram rapidamente e devido a enorme procura, foi aberta uma sessão extra na mesma data às 19h45.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.bilheteriaexpress.com.br e tem desconto para quem comprar os ingressos antecipados. Há estacionamento gratuito no local.

Realização: Criativu's Produções e Entretenimento