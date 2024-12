Parque Aquático Thermas da Mata anuncia promoções para o fim de ano

Parque fica aberto de quarta à segunda, das 10h às 17h, e abrirá todos os dias nas semanas do Natal e Réveillon

Foto: Divulgação

O parque aquático Thermas da Mata, localizado em Cotia, preparou uma série de promoções para este mês de dezembro. O parque fica aberto de quarta à segunda, das 10h às 17h, e abrirá todos os dias nas semanas do Natal e Réveillon.

De segunda a sexta-feira, os associados do parque podem aproveitar a promoção "Double Caipirinha de Limão e Pinga": ao pedir uma caipirinha de limão, ganham outra. A promoção é válida durante o horário de funcionamento do setor de Alimentos e Bebidas (A&B).Além disso, durante o período natalino, os associados também podem trazer um amigo para curtir o parque por um valor promocional de R$ 35,00. A promoção "Traga um amigo" é válida por pessoa e não cumulativa.E, para quem prefere visitar o parque durante a semana neste mês, todas as quartas-feiras - exceto dia 25 - a promoção "Day Use – Quarta Braba" oferece um ingresso Day Use gratuito na compra de outro. A promoção é válida apenas para a compra de ingressos avulsos e não é cumulativa.Mais informações em www.thermasadamata.com.br