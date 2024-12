Grupo Colina acolheu mais de 295 famílias com funeral gratuito em Cotia

O atendimento funeral gratuito em Cotia é destinado a famílias carentes que não têm condições de arcar com as despesas funerárias.









Desde 2023, O Grupo Colina dos Ipês é a única empresa responsável e autorizada a realizar o atendimento funerário em Cotia, desde então tem se destacado por seu compromisso com a dignidade e o apoio às famílias em momentos difíceis.Somente neste ano de 2024 a empresa prestou atendimento funeral gratuito a mais de 295 famílias, proporcionando um suporte essencial durante os momentos mais desafiadores.O atendimento gratuito inclui serviços como Urna, Traslado dentro da cidade de Cotia e Velório completo. Garantindo que cada família tenha uma despedida digna e tranquila.A equipe do Grupo Colina está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para oferecer suporte imediato e personalizado." afirmou o diretor do Grupo Colina, João Paulo.O atendimento funeral gratuito em Cotia é destinado a famílias carentes que não têm condições de arcar com as despesas funerárias. Para ser elegível, a família deve estar inscrita no Cadastro Único do governo federal e ter renda compatível com os critérios dos programas sociais.Se a família não estiver com o Cadastro Único atualizado, ela pode solicitar o serviço com um prazo de pagamento estendido para 30 dias, durante os quais deve apresentar a documentação necessária.Para mais informações, a família pode entrar em contato com o serviço funerário ou entrar em contato direto com o CRAS.Para mais informações sobre os serviços oferecidos pelo Grupo Colina, entre em contato pelo telefone(11) 5043-3482(11) 5043-3481(11) 99986-0077 whatsapp