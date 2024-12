Parque em Cotia oferece entrada gratuita para alunos vítimas de golpe em escola de SP

Diretor da unidade de ensino é acusado de roubar R$ 30 mil que foram pagos pelos pais dos estudantes para um passeio no parque; relembre o caso

Imagem: Reprodução / TV Globo

Reportagem: Neto Rossi





O Animália Park, em Cotia, vai disponibilizar ingressos e alimentação para os 258 alunos da Escola Estadual Prudente de Moraes, localizada no Bom Retiro, no Centro de São Paulo, que foram vítimas de golpe. O diretor da unidade é acusado de roubar cerca de R$ 30 mil dos estudantes do colégio (saiba mais sobre o caso no decorrer da matéria).





O diretor da unidade de ensino, segundo a pasta, solicitou sua exoneração do cargo no fim de novembro e o profissional está afastado da escola.





"Este servidor já responde a uma apuração preliminar que poderá se tornar processo administrativo e resultar em um afastamento definitivo do serviço público", afirmou a Seduc. "A Diretoria de Ensino Centro colabora com as investigações e segue à disposição da comunidade escolar para mais esclarecimentos", complementou.



INVESTIGAÇÃO



Ao Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou nesta quinta-feira que o 2º Distrito Policial (Bom Retiro) identificou o autor e segue realizando diligências para apurar o número de envolvidos e testemunhas.

"É importante ressaltar que, conforme estabelecido pela Lei 13.964/19, em vigor desde 23 de janeiro de 2020, é fundamental que as vítimas ofereçam representação para a instauração do inquérito policial e a continuidade das investigações", disse a pasta.





NOTA DO ANIMÁLIA PARK



"O Animália Park, sensibilizado pela situação envolvendo os 258 alunos da Escola Estadual Prudente de Moraes, localizada no Bom Retiro, em São Paulo, decidiu oferecer uma experiência especial às crianças.

O parque vai disponibilizar os ingressos e a alimentação para os estudantes, garantindo que eles tenham a oportunidade de vivenciar um dia de lazer e aprendizado. A visita ao Animália Park acontecerá na próxima sextafeira, dia 13, em Cotia (SP).

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo será responsável pelo transporte dos alunos até o parque.

O caso dos alunos ganhou repercussão após uma denúncia de cancelamento do passeio organizado pelo então diretor. Os pais haviam sido informados sobre o cancelamento com a promessa de reembolso dos valores pagos, que não aconteceu, gerando frustração e descontentamento.

Com a iniciativa, o Animália Park busca proporcionar um momento de alegria e compensação aos estudantes." A reportagem não conseguiu fazer contato com o diretor Danyllo. O espaço segue aberto para manifestações.

