Ibiúna recebe a Caravana de Natal da Coca-Cola nesta semana; veja trajeto

Desfile conta com cinco caminhões, além de cenários como a casa do Papai e da Mamãe Noel

Foto: Divulgação / Coca-Cola

A cidade de Ibiúna vai receber, nesta sexta-feira (13), a partir das 19h, a Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola, que já passou por dezenas de municípios paulistas.

Com o tema “Desperte o Papai Noel que Há em Você”, a caravana propõe uma reflexão sobre como cada pessoa pode resgatar e fortalecer o espírito do Natal.O desfile conta com cinco caminhões, além de cenários como a casa do Papai e da Mamãe Noel.Em Ibiúna, a caravana tem como ponto de referência o São Roque Supermercados.O desfile passará pela rua Pinduca Soares, Avenida Fortunatinho, Av. Vereador Benedito de Campos, pela Avenida Maria La Farina Milani e finalizará na Rodovia Bunjiro Nakao.