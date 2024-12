Linhas que atendem Cotia e cidades da região recebem ônibus novos da EMTU

Segundo a EMTU, os veículos são equipados com ar-condicionado, suspensão pneumática e entrada USB; veja as linhas beneficiadas

Foto: Divulgação / EMTU

Ao menos 6 linhas metropolitanas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), que atendem a região, serão beneficiadas com novos ônibus.

Em toda Grande São Paulo, serão 38 novos ônibus 0km “mais modernos e confortáveis” para atender mais de 21 mil passageiros.A renovação da frota foi feita pelas empresas Serveng Transportes (5 veículos) e TipBus (10 veículos) - do Consórcio Internorte -, e Caieiras (5 veículos), Urubupungá (15 veículos), ETT Carapicuíba (3 veículos) - do Consórcio Anhanguera.Todos os novos ônibus, de acordo com a empresa, já foram cadastrados e inspecionados.Os veículos são equipados com ar-condicionado, plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, suspensão pneumática e entrada USB para carregamento de celular e dispositivos móveis.Além disso, possuem motor Euro 6 a diesel, tecnologia mais moderna e limpa, com menor emissão de poluentes.472 - Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda)257 - Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/ São Paulo (Metrô Tatuapé)258 - Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/ São Paulo (Aeroporto de Congonhas)472EX1 - Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/ São Paulo (Terminal Rodoviário Tiete)426 - Franco da Rocha (Centro)/ Cajamar (Polvilho)852 - Francisco Morato (Centro)/ Santana de Parnaíba (Terminal Rodoviário da Fazendinha)080 - Osasco (Jardim Bonança)/ São Paulo (Pinheiros)138 - Osasco (Munhoz Junior)/ São Paulo (Metrô Vila Madalena)228 - Barueri (Alphaville 3 / Bradesco)/ São Paulo (Lapa)439 - Barueri (Alphaville)/ Sao Paulo (Pirituba)260 - Barueri (Alphaville)/ Cotia (Km 30 Rodovia Raposo Tavares)