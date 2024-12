GCM de Cotia recupera carga de carne roubada avaliada em R$ 37 mil

Carga roubada em Vargem Grande Paulista estava dentro de um imóvel em construção no Jd. Sabiá; um homem foi detido

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia recuperou uma carga de carne que havia sido roubada em Vargem Grande Paulista nessa quarta-feira (11). A carga, avaliada em mais de R$ 37 mil, estava dentro de uma residência em construção no Jardim Sabiá. Um homem foi detido.

Segundo a GCM, o motorista da Sprinter, que transportava a mercadoria, e o seu ajudante foram abordados por 4 criminosos durante uma entrega em Vargem Grande. Eles foram rendidos e colocados dentro do veículo ocupado por 2 bandidos, que seguiram rumo à Cotia.Chegando no local, os criminosos fizeram as duas vítimas descerem do veículo para ajudar a empurrar a Sprinter, que não estava dando partida. Depois, o grupo, que já havia roubado a carga e a deixado dentro da residência em construção, liberou as vítimas juntamente com o veículo da empresa.Assim que avistaram uma viatura da GCM, os dois homens relataram aos guardas que tinham sido vítimas de um roubo.Os agentes se deslocaram até o endereço informado e conseguiram recuperar a carga roubada. Um homem, de 41 anos, proprietário do imóvel, foi detido e indiciado pelo crime. Os demais autores não foram localizados até o momento.O caso foi registrado como roubo e receptação na Delegacia de Cotia, que segue investigando os fatos.