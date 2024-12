“Forte odor”: corpo de mulher é encontrado dentro de apartamento em Cotia; polícia investiga

Caso ocorreu dentro de um condomínio na noite desta quinta-feira (12)

Fato ocorreu no condomínio Green Land. Foto: Google Imagens

O corpo de uma mulher foi encontrado, na noite desta quinta-feira (12), dentro de um apartamento no condomínio Green Land, que fica na Estrada Manoel Lages do Chão, em Cotia.

A Polícia Civil, que investiga o caso, disse que a vítima tinha 55 anos. O nome dela não foi revelado.Guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foram informados pelo síndico do condomínio que moradores reclamavam “do forte odor” que vinha do apartamento da vítima.Os guardas conseguiram entrar na residência e encontraram a mulher em um dos cômodos, sem vida. O local não apresentava sinais de violência.informou que o caso foi registrado pela Delegacia de Cotia como morte suspeita, que solicitou perícia ao local.entrou em contato com o síndico do condomínio e aguarda retorno.