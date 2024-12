Nutricionista de Cotia dá 5 dicas para aproveitar a ceia de Natal sem sair da dieta

Não ‘’guarde espaço’’ para a Ceia, mantenha as refeições como de costume: café da manhã, almoço, lanche da tarde e priorize a qualidade dos alimentos especialmente frutas cítricas e vegetais. A ideia é te manter o mais satisfeito possível para evitar descontroles a noite.Aumente o volume de água no decorrer do dia e evite alto consumo de bebidas alcoólicas. Intercale sempre com água.E não me refiro aquele parente chato que há tempos você não vê!Se mantenha nas refeições sem distrações alimentares entre elasEvite se sabotar com o pensamento de que tudo foi perdido porque comeu algo fora do contexto no decorrer do dia. Volte ao plano na próxima refeição!Coma o que tiver vontade, mas respeitando a sinalização do corpo para saciedade. Evite ficar ‘’cheio’’, estufado e no dia seguinte, retome a dieta, treino ou melhore a qualidade da alimentação. Aprecie seu Natal com moderação e foque mais nas pessoas, encontros e momentos do que apenas na comida!