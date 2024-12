Governo de São Paulo inaugura hospital regional em Barueri

Novo hospital beneficiará 1,8 milhão de habitantes da região e começa a atender na próxima sexta-feira (27).



Com 356 leitos, sendo 50 de unidade de terapia intensiva (UTI), a unidade terá especialidades em oncologia com quimioterapia e radioterapia, cardiologia, ortopedia, neurologia, neurocirurgia e cirurgia bariátrica, na alta e média complexidade.



O Hospital Regional contará com oito salas cirúrgicas, 16 poltronas de quimioterapia e 20 consultórios; leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), pronto atendimento com 28 leitos de observação, Hospital-Dia com 20 leitos, parque tecnológico de última geração com acelerador linear, hemodinâmica, aparelhagem completa e digital, entre outras áreas específicas.







O hospital fica localizado na Av. Aníbal Correia, 1341 - Parque Viana, Barueri - SP.

O governo de São Paulo inaugurou nesta segunda-feira (23), o Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri, com investimento total de R$ 261 milhões. A unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) será referência de atendimento para 1,8 milhão de moradores da região, que inclui ainda Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.Também foram destinados R$ 28 milhões para a aquisição de equipamentos de ressonância magnética, tomografia e outros. O Hospital começa a atender em, com serviços de Pronto-socorro (3º andar), Exames diagnósticos (2º), Internação (6º andar), Centro Cirúrgico (9º andar) e UTI (8º andar). O equipamento ocupa um espaço de 41 mil metros quadrados e atingirá a capacidade plena de atendimentos até junho de 2026.”, disse o governador Tarcísio de Freitas durante o evento.A cerimônia reuniu o secretário de Estado de Saúde, Eleuses Paiva, parlamentares e autoridades locais.”, ressaltou Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde.O Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL) é o responsável pela gestão e implementação da expertise do setor privado, para ampliar e qualificar o serviço prestado à população atendida pelo Sistema Único de Saúde.