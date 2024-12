‘Cozinha Saudável’: curso vai ensinar receitas fit e simples para facilitar sua rotina

Encontro presencial acontece neste sábado (14) em Caucaia do Alto e será realizado por nutricionista e personal chef; saiba como participar

Nutricionista Tatiane Passalia (à esq.) e a personal chef Day Lima (à dir.) / Foto: Divulgação

A nutricionista Tatiane Rodrigues Passalia e a personal chef Day Lima vão realizar, neste sábado (14), em Caucaia do Alto, o curso ‘Cozinha Saudável’. O encontro acontece das 14h às 16h na Rua Escolástica Vaz Godinho, 164 (no consultório da Dra. Tatiane Rodrigues Passalia).

Para participar, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp (11) 9.9678-1017, dizendo que se interessou pelo curso. A taxa de inscrição é de R$29,90. O valor será revertido na preparação dos lanches que serão servidos aos participantes.O curso Cozinha Saudável tem como objetivo aprimorar conhecimentos básicos e promover saúde através de preparações simples do dia a dia. O curso visa o aprendizado desde a escolha dos alimentos e temperos, como também técnicas de cocção e congelamento.destacou a personal chef Day Lima, que fará a aula prática no dia do encontro.De brinde, os participantes receberão a gravação da aula e também um e-book exclusivo com receitas.A nutricionista Tatiane Passalia explicou que a ideia do curso surgiu justamente para facilitar a rotina de muitas pessoas que encontram dificuldades na preparação de seus alimentos diários.conclui.Curso Cozinha Saudável: Sábado (14/12), das 14h às 16hR$29,90Consultório Nutricionista Tatiane Rodrigues Passalia (Rua Escolástica Vaz Godinho, 164, Caucaia do Alto)Inscrições e mais informações pelo WhatsApp: (11) 9.9678-1017