Bar na Granja Viana recebe o grupo Fundo de Quintal; saiba quando e o valor

Apresentação promete revisitar grandes sucessos, além de trazer a alegria e a autenticidade que são marcas registradas do grupo

Foto: Divulgação

O samba tem encontro marcado no Bar Brahma Granja Viana. Localizado no Open Mall The Square, o estabelecimento recebe o grupo Fundo de Quintal, no dia 19 de dezembro, a partir das 22h.









Os ingressos do 1º Lote saem no valor de R$130,00 e podem ser adquiridos antecipadamente AQUI.



Com mais de quatro décadas de história, o Fundo de Quintal segue atravessando gerações com clássicos que marcaram a música brasileira, como “A Amizade”, “Vou Festejar” e “O Show Tem Que Continuar”.