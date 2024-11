Vídeo mostra criminoso roubando moto antes de matar motorista na Raposo Tavares

Bandido sofreu acidente após roubar a moto e matou um motorista que tentou ajudá-lo; crime aconteceu na noite dessa sexta-feira (22) em Cotia

Imagens: Redes Sociais

momentos antes de assassinar a tiros um motorista no km 28 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na noite dessa sexta-feira (22). Um vídeo que circula nas redes sociais (veja mais abaixo) mostra um criminoso roubando uma moto, na noite dessa sexta-feira (22).





Veja o vídeo abaixo:









BANDIDO MATOU HOMEM QUE TENTOU AJUDÁ-LO



Momentos depois, o bandido, que estava em alta velocidade com a moto roubada, sofreu um acidente no km 28, região do Parque Alexandra. Ele ficou no acostamento da rodovia.



Um motorista, ao ver o homem acidentado, parou com seu veículo para tentar ajudá-lo, mas levou dois tiros na barriga e teve seu carro roubado.



O motorista foi socorrido pelo Samu ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada deste sábado (23).



Horas depois, o veículo foi encontrado no km 17 da Raposo. O criminoso não foi localizado até o momento.



O crime foi registrado na Delegacia de Cotia.

Pelas imagens, é possível ver o bandido entrando no estacionamento de um estabelecimento comercial no km 33 da rodovia e rendendo um motoboy. O homem está armado e aponta o revólver em direção à vítima.Depois, o criminoso coloca o capacete e efetua um disparo que quase acerta no motoboy. O crime aconteceu pouco antes das 22h. O bandido foge com a moto da vítima.