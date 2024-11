Motorista tenta ajudar homem em acidente de moto e é morto a tiros na Raposo Tavares

Crime aconteceu no km 28, em Cotia; Reginaldo levou dois tiros na barriga e teve seu carro roubado

Foto: Portal Viva

Um vigilante, de 41 anos, foi morto a tiros ao parar seu veículo para tentar socorrer um homem que havia sofrido acidente de moto na Raposo Tavares.





O crime aconteceu na noite dessa sexta-feira (22) no km 28 da rodovia, em Cotia.





O assassino roubou o carro da vítima, fugiu e não foi localizado até o momento.



Segundo a Polícia Militar (PM), o criminoso estava em uma moto que havia roubado há poucas horas. Ele se acidentou no km 28 e estava no acostamento da rodovia.





O vigilante, identificado como Reginaldo Francisco do Prado, parou com seu veículo para ajudar o suspeito.



Ainda de acordo com a PM, após tentar ajudá-lo, Reginaldo levou dois tiros na barriga e teve seu carro roubado.





O veículo da vítima foi encontrado, momentos depois, no km 17 da Raposo. O criminoso não foi mais localizado.



Reginaldo foi socorrido pelo Samu ao Hospital Regional de Cotia, mas durante a madrugada ele veio à óbito.



O crime foi registrado na Delegacia de Cotia.