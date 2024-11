Rogério Franco participa de evento esportivo em SP e recebe críticas nas redes sociais

Evento promovido pela CBF foi para discutir o futuro da gestão no futebol; nas redes sociais, sobraram críticas e questionamentos: “cadê o TEG?”

Foto: Redes Sociais

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), participou nessa terça-feira (26) do Summit CBF Academy 2024. O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), reuniu em São Paulo personalidades do futebol brasileiro e internacionais para discutir o futuro da gestão no futebol.





Imagem: Instagram





Nas redes sociais, Rogério publicou uma imagem ao lado do deputado federal Cezinha de Madureira (PSD) com a seguinte legenda: